شهدت حلقة برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان «رامز نيفر إند» عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الجمعة؛ استضافة لاعب منتخب مصر والزمالك السابق إمام عاشور.

وخلال الحلقة قدم لاعب نادي نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي اعتذاره إلى كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، وجمهور النادي الأهلي، وذلك على خلفية اعتدائه على وليد سليمان، عندما واجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة السوبر المصري في الإمارات 2020، والتي انتهت حينها بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للزمالك.

ووجه «عاشور»، اعتذاره للاعب النادي الأهلي وليد سليمان، قائلا: «أنا آسف يا كابتن وليد، أنت كابتني»، وكذلك قدم الاعتذار لجمهور الأهلي: «أنا آسف لجمهور النادي الأهلي».