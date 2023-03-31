صبري فواز يزور مستشفى الناس: أعظم حاجة يعملها إنسان إنه يطبطب على قلب طفل

حرص الفنان صبري فواز، على عمل زيارة لمستشفى الناس التي تهتم بعلاج قلوب الأطفال، ونشر صور له من الزيارة، وعلق: "انبسطت جدا بزيارة مستشفى الناس، أعظم حاجة ممكن يعملها إنسان، إنه يطبطب على قلب طفل".



وتابع في منشوره على حسابه بموقع فيسبوك: "أنا شفت هناك ناس ملايكة، أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، شايلين الأطفال مرضى القلب على راسهم والله، وبمنتهى الإخلاص، كل شيء منضبط ونضيف، واللي منكم يقدر على حاجة يقدمها للمستشفى، يبقى كتر خيره".



ويشارك الفنان صبري فواز في الموسم الرمضاني هذا العام بالجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وسلوى عثمان ومحمد لطفي ونجلاء بدر وأحمد صيام وبيومي فؤاد وسلوى خطاب، وغيرهم.





