مواطنو الأقصر يحيون أولى ليالي العشر الأواخر بصلاة التهجد

شهدت مدينة الأقصر، أجواءً إيمانية روحانية غامرة مع حلول أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف أنحاء المدينة لأداء صلاة التهجد في المساجد.

وفي المساجد، ازدحمت الأروقة بالمصلين الذين أدّوا صلاة التهجد، رافعين أكف الضراعة إلى الله تعالى، داعين له بالخير والبركة، ومتضرعين إليه أن يمنّ عليهم برحمته ومغفرته.

وتعتبر ليلة الحادي والعشرين من رمضان ليلةً مميزةً، حيث تبدأ فيها العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وهي الليالي التي يرجّح فيها نزول ليلة القدر، خير ليلة في العام.