نقيب المحامين يدعو الأعضاء إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف والالتفاف حول النقابة

وصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مقر النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، وبدأ في مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين.

وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصوله مقر النقابة عددٌ من أعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة المحامين.

وأثنى الحضور على الإنجازات التي حققها نقيب المحامين، عبدالحليم علام، خلال الفترة التكميلية التي تقلد فيها زمام الأمور داخل نقابة المحامين، والنجاحات التي حققها في كافة الملفات النقابية، مطالبين إياه باستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها داخل نقابة المحامين.

بدوره جدد علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كل أعضاء الجمعية العمومية، بكل أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.

وأكد أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.