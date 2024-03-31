وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة السرو

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وأوضح بيان أصدره محمد رمضان غريب، اليوم الأحد، أن الجولة شملت مدارس النيل بدقهلة، ودقهلة الابتدائية المشتركة، ودقهلة الإعدادية بنات، ودقهلة الإعدادية بنين.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، موضحا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.