سبيس إكس الأمريكية تطلق 24 قمرا صناعيا إلى الفضاء

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية /سبيس إكس/، اليوم، قمرا صناعيا للاتصالات ومجموعة من أقمار /ستارلينك/ الصناعية الخاصة بها في تتابع سريع، حيث أطلقت صاروخين من ولاية فلوريدا الأمريكية بفارق أقل من 4 ساعات.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة، بأن صاروخ /فالكون 9/ أرسل قمر الاتصالات /يوتلسات 36 دي/ إلى السماء من مركز /كينيدي/ للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية /ناسا/، ثم حمل صاروخ آخر /23/ قمرا صناعيا للإنترنت من نوع /سبيس إكس ستارلينج/، وذلك من قاعدة /كيب كانافيرال/ بولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يكون هناك إطلاق ثالث أيضا، من مهمات /ستارلينك/، والتي كان من المقرر أن تنطلق من قاعدة /فاندنبرج/ لقوة الفضاء في كاليفورنيا، لكن الشركة ألغت المهمة الثالثة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم نشر /يوتلسات 36 دي/ في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض بعد حوالي 34 دقيقة من الإطلاق، وبمجرد تشغيله سيوفر القمر الصناعي خدمات البث التلفزيوني للعملاء في أوروبا وروسيا وأفريقيا.

وذكرت المؤسسة أن المرحلتين اللتين انطلقتا لصاروخ Falcon 9، عادتا إلى الأرض بنجاح كما هو مخطط لها، وهبطتا على سفينة /سبيس إكس/ بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع.

جدير بالذكر أن هذا الإطلاق يعتبر هو الإقلاع والهبوط الثاني عشر لـ/يوتلسات 36 دي فالكون 9/ والثامن عشر لمعزز /ستارلينك/.