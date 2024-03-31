استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في غارة للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى

أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 16 آخرون، اليوم الأحد، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى».



وأدان في بيان بأشد العبارات هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، داعيًا كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة.



وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.



وطالب المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الحرب العدوانية، مناشدًا حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال.