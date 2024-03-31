يسرا تكشف عن مواقف إنسانية رائعة جمعتها بالفنان عادل إمام في أزماتها

أكدت الفنانة يسرا، أن الفنان عادل إمام ليس مجرد فنان عادي؛ بل هو أب وصديق عظيم‎.‎

وذكرت خلال بودكاست‎ ‎Big Time» ‎‏» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة‎ «MBC1» ‎مساء السبت ، ‏بعض المواقف التي تدل على وقوفه معها في الأزمات، قائلة:«لو اتكلمت العمر كله عن عادل إمام ميكفيش، عادل كان ‏واقف معايا في كل أزمة مررت بها بحياتي». ‏

وروت موقفا حدث معها عندما واجهتها أزمة مالية، قائلة إنها عرضت سيارتها للبيع منذ 35 عاما، لكن الفنان عادل ‏إمام علم بالأمر ومنعها من ذلك، وطلب منها أن تطلب منه أي شيء تحتاجه‎.‎

وأضافت في مرة أخرى، أنها تعرضت لوعكة صحية خطيرة أجرت على إثرها عملية جراحية استمرت 6 ساعات، ‏لافتة أنه اتصل بها للاطمئنان عليها وعرض عليها زيارتها في المستشفى لكنها رفضت. ‏

وأكدت أن مواقف الفنان عادل إمام معها لم تقتصر على الجانب الفني فقط، بل هي علاقة صداقة قوية وأخوة، ‏معقبة:«مواقفه معايا مش بس فنية وأنه أستاذي ونجاحاتي كلها معه؛ لكنه بيحب أصحابه ومخلص لهم ووفي معاهم ‏زي صاحب عمره سعيد صالح».‏

وذكرت الفنانة يسرا، موقفا آخر حدث أثناء تصوير مسرحية من إخراج شريف عرفة بعدما تعرضت لحادث، مشيرة ‏إلى مغادرة الفنان عادل إمام المسرحية برفقة المخرج شريف عرفة والفنان عزت أبو عوف وفريق العمل بعد وقوع ‏الحادث مباشرة.‏

وأضافت أن الفنان عادل إمام يتمتع بقدرة على قراءة الناس وفهم أفكارهم والحكم عليهم بشكل صحيح. ‏