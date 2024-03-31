يسرا تكشف عن مواقف إنسانية رائعة جمعتها بالفنان عادل إمام في أزماتها

أكدت الفنانة يسرا، أن الفنان عادل إمام ليس مجرد فنان عادي؛ بل هو أب وصديق عظيم.
وذكرت خلال بودكاست Big Time» » مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء السبت ، بعض المواقف التي تدل على وقوفه معها في الأزمات، قائلة:«لو اتكلمت العمر كله عن عادل إمام ميكفيش، عادل كان واقف معايا في كل أزمة مررت بها بحياتي».
وروت موقفا حدث معها عندما واجهتها أزمة مالية، قائلة إنها عرضت سيارتها للبيع منذ 35 عاما، لكن الفنان عادل إمام علم بالأمر ومنعها من ذلك، وطلب منها أن تطلب منه أي شيء تحتاجه.
وأضافت في مرة أخرى، أنها تعرضت لوعكة صحية خطيرة أجرت على إثرها عملية جراحية استمرت 6 ساعات، لافتة أنه اتصل بها للاطمئنان عليها وعرض عليها زيارتها في المستشفى لكنها رفضت.
وأكدت أن مواقف الفنان عادل إمام معها لم تقتصر على الجانب الفني فقط، بل هي علاقة صداقة قوية وأخوة، معقبة:«مواقفه معايا مش بس فنية وأنه أستاذي ونجاحاتي كلها معه؛ لكنه بيحب أصحابه ومخلص لهم ووفي معاهم زي صاحب عمره سعيد صالح».
وذكرت الفنانة يسرا، موقفا آخر حدث أثناء تصوير مسرحية من إخراج شريف عرفة بعدما تعرضت لحادث، مشيرة إلى مغادرة الفنان عادل إمام المسرحية برفقة المخرج شريف عرفة والفنان عزت أبو عوف وفريق العمل بعد وقوع الحادث مباشرة.
وأضافت أن الفنان عادل إمام يتمتع بقدرة على قراءة الناس وفهم أفكارهم والحكم عليهم بشكل صحيح.