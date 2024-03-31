نجمات الفن تشاركن في فعاليات الهلال الأحمر الإماراتي لتعبئة المساعدات الموجهة لأهل غزة

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فعالية "الإمارات عبر مصر الي أهلنا في غزة" لتعبئة وتجهيز المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم الفنانات بشري، ولقاء الخميسي، ونسرين طافش، ودرة، وداليا مصطفي، ومنال سلامة، ورانيا يوسف، ونانسي صلاح، وطارق صبري وأخريين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دولة الإمارات ـ ممثلة في هيئة الهلال الأحمر ـ تجاه الأشقاء في غزة، ولتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ودعمهم المستمر في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.

وفي هذا الاطار، أكد راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الرعاية الصحية لسكان القطاع، في إطار التزامها بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى قيادة وشعب الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

وأثنى المنصوري على دعم الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها في تقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق اللازم لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مما مكن من دخول المساعدات الإماراتية والمستشفى الميداني الإماراتي إلى داخل القطاع.

وأشار المنصوري إلى أن فعالية اليوم تؤكد أن الإمارات ومصر تعملان على المستويين الرسمي والشعبي بروح التآخي والتآزر في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال المحنة التي يمر بها.

وعبرت الفنانات المشاركات في الفعاليات عن سعادتهم بتواجدهم في هذا الحدث، والمشاركة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين وعلاج الجرحى والمصابين منهم يعد مساهمة كبيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.