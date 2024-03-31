جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مستشفى الشفاء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عمليته ضد حركة حماس في مستشفى الشفاء بمدينة غزة مستمرة"، زاعما "قتل قواته مسلحين وضبط أسلحة، في الساعات الـ24 الماضية".



وفي مكان قريب ، في حي "الرمال" بمدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال غارات جوية على العديد من المباني، التي يدعي أنه كان يتم استخدامها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات أمس السبت، بالإضافة إلى نيران قناصة.



وادعى الجيش الإسرائيلي أن "مسلحا واحدا على الأقل قتل في الغارات"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.



وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القتال يستمر أيضا في جنوب قطاع غزة



وزعم أن "قوات اللواء المدرع السابع وسلاح الجو الإسرائيلي قتلت عدة مسلحين في منطقة خان يونس، ودمر مهندسون قتاليون مواقع تابعة لجماعات مسلحة".



وتابع الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أيضا حوالي 80 هدفا بمختلف أنحاء قطاع غزة.