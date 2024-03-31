خفر السواحل اليوناني يعترض زورقا سريعا يقل مهاجرين

اعترضت دورية لخفر السواحل اليوناني زورقا سريعا، يقل 24 مهاجرا، كان متوجها نحو الشواطئ اليونانية، في المنطقة البحرية الجنوبية الشرقية من جزيرة "خيوس" مساء أمس السبت.

وكان الزورق السريع، يقل 11 رجلا و7 نساء وستة قاصرين، ومن بين من كانوا على متنه، تم القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في الاتجار بالبشر، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء "خيوس"، ثم إلى منشأة مغلقة وخاضعة للرقابة للتسجيل وتحديد الهوية. وفي الوقت نفسه، تم احتجاز مهربي البشر الاثنين المزعومين.

وكان خفر السواحل اليوناني قد انتشل في العاشر من مارس، 151 مهاجرا في البحر جنوب جزيرة كريت.

ويتزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من ليبيا إلى اليونان والاتحاد الأوروبي.