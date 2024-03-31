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أصيب أربعة أشخاص بحالة تسمم غذائي وذلك بسبب تناولهم وجبة إفطار من سمكة الأرنب السامة من أحد المطاعم بشاطئ كورنيش البحر بمحافظة بورسعيد.

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، 4 مصابين بنزلة معوية، وشعورهم بحالة تنميل بالوجه واليدين وألم مغص شديد بالبطن، وذلك بعد تناولهم وجبة إفطار من سمكة الأرنب السامة بمطعم بشاطئ كورنيش البحر، وتم عمل غسيل معدة ووضعهم تحت الملاحظة بغرفة العناية المركزة.

والمصابون جميعهم من محافظة كفر الشيخ، وهم محمد مصطفى عبد المنعم "١٧سنة"، ومحمد طه عباس "٢٦ سنة"، ومحمد محمد علي "٤٢ سنة"، ومكارم محمود فريد "٤٤ سنة".

وتوجه مكتب إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومباحث التموين، ومفتشو التموين، إلى المطعم صاحب الواقعة، لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصدر بيع سمكة الأرنب السامة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي العرب.