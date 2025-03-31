إيران تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأمريكية لديها وتسلمه مذكرة تحذير بشأن تهديدات ترامب

استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون الأمريكية عيسى كاملي، القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، وقام بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية.

وتضمنت هذه المذكرة الرسمية، تحذير إيران من أي إقدام عدواني تجاهها، وتصميمها على الرد بشكل حاسم وفوري على أي تهديد قد تتعرض له، وفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وبدوره، أكد القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، أنه سينقل الوضع على الفور إلى الإدارة الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق يحد من برنامجها النووي.

وقال ترامب، في تصريحاته لشبكة (إن بي سي) الأمريكية، أمس الأحد: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل."

كما أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط من إيران كوسيلة لممارسة الضغط على طهران.

ومن جانبه، أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران علي الخامنئي، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أن رد إيران على أي اعتداء سيكون بضربة مماثلة وشديدة.