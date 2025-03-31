انتقادات لجيش ميانمار لقصفه مناطق المتمردين رغم كارثة الزلزال

انتقدت حركة مسلحة في ميانمار، المجلس العسكري الأحد لشنه غارات جوية على قرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار زلزال خلف حتى الآن نحو 1700 قتيل.

وقال "اتحاد كارين الوطني"، أحد أقدم الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، في بيان إن المجلس العسكري يواصل شن ضربات جوية مستهدفًا مناطق المدنيين، في الوقت الذي يواجه فيه السكان معاناة شديدة جراء الزلزال، وفق وكالة رويترز.

وأضافت الحركة أنّه من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يعطي جيش ميانمار الأولوية لجهود الإغاثة، لكنه يركز بدلاً من ذلك على "نشر قوات لمهاجمة شعبه"، بحسب تعبرها.

وتخوض ميانمار حرباً مع العديد من جماعات المعارضة المسلحة منذ انقلاب عام 2021 الذي انتزع فيه الجيش السلطة من قبضة الحكومة المنتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي.

وقالت منظمة "فري بورما رينجرز" الإغاثية إنه بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر يوم الجمعة، شنت طائرات عسكرية غارات جوية كما نفذت طائرات مسيرة هجمات في ولاية كارين، بالقرب من مقر "اتحاد كارين الوطني".

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في منطقة تسيطر عليها قوات المجلس العسكري، لكن كان الدمار واسع النطاق ووصل أيضاً إلى بعض الأراضي التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، التي تضم أعضاء من الحكومة السابقة التي أُطيح بها عام 2021، يوم الأحد أن الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري الخاضعة لقيادتها ستوقف جميع أعمالها العسكرية الهجومية لمدة أسبوعين.

وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية، إن بعض القوات المناهضة للمجلس العسكري أوقفت هجماتها، لكن القتال مستمر في أماكن أخرى.

وأضاف: "يواصل النظام أيضاً شن غارات جوية، بما في ذلك في المناطق المتضررة. يجب أن يتوقف ذلك".

كما قال إن المجلس العسكري لا يقدم دعماً يُذكر في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وأضاف هورسي: "حشدت فرق الإطفاء المحلية وطواقم الإسعاف والمنظمات المجتمعية جهودها لكن الجيش، الذي يُجلب عادة لتقديم الدعم في مثل هذه الأزمات، غائب تماماً".