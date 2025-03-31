إصابة 8 مواطنين جراء إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في الإسكندرية

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أصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة سيزوكي "تمناية"، وذلك أثناء سيرها على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، في نطاق حي وسط.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة وغرفة عمليات شرطة المرور، يفيد إنقلاب سيارة عند نزلة كوبري حسن علام، قرب مدخل الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

وبانتقال الشرطة رفقة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف ومسئولي الحي، إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص الأولي إنقلاب السيارة، وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد السائق، في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين بإصابات متنوعة في مختلف أنحاء الجسم ما بين سحجات وجروح وكسور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.