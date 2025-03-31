تقارير إعلامية رسمية: حصيلة قتلى الزلزال في ميانمار تجاوزت 2000 شخص

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي تجاوزت 2000 شخص.

وقال رجال إنقاذ ومجموعة نشطاء، إن عدة مئات من المسلمين الذين كانوا يصلون في المساجد خلال شهر رمضان المبارك لقوا حتفهم وكذلك 270 راهبا بوذيا قضوا تحت حطام معبد منهار.

وحذرت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة، من أن الزلزال قد يؤدي إلى تفاقم آثار تفشي الجوع والأمراض في بلد وصف بالفعل بأنه أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم فيما يتعلق بعمل المنظمات الإنسانية بسبب الحرب الأهلية.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي، وكان مركزه قرب ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار.





