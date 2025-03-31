 فيديو.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 7:10 م

خاض النادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

الأهلي يستضيف الهلال السوداني مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام خلال الـ15 دقيقة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي شهدت اجتماعًا سريعًا للمدرب السويسري مارسيل كولر مع اللاعبين، قبل أداء التدريبات البدنية للإحماء.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل 8 أبريل، في موريتانيا، لحسم التأهل للدور نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

 

 


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