مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم توكتوك مع ملاكى مع تروسيكل على كوبري أم 7 بميت غمر في الدقهلية.

وتلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم، ونتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: "أحمد السيد إسماعيل أحمد، 42 سنة، غفير شرطة باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وبهاء الدين حسن عبد الرحمن، 19 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ونشوى إبراهيم السنوسي، 14 سنة، باضطراب بدرجة الوعي.

وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر لتقلى العلاج اللازم.



وتبين وفاة صابر عبد السميع مصطفى، 65 سنة وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى أجا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.