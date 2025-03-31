 إغلاق المدارس وتعطيل حركة السير في جزيرة باروس اليونانية بسبب عاصفة قوية - بوابة الشروق
الإثنين 31 مارس 2025 8:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إغلاق المدارس وتعطيل حركة السير في جزيرة باروس اليونانية بسبب عاصفة قوية

أثينا - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 31 مارس 2025 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مارس 2025 - 8:29 م

أغلقت السلطات في جزيرة باروس اليونانية، المدارس وعطلت حركة السير باستثناء سيارات الطوارئ؛ بسبب عاصفة قوية تنذر بحدوث فيضانات.

وانهمرت الأمطار بغزارة في بلدتي باريكيا وناوسا السياحيتين في جزيرة باروس، مما تسبب في غمر الشوارع بالمياه.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأصدرت السلطات، قرارا باستمرار إغلاق المدارس في باروس غدا الثلاثاء، حيث وجهت أجهزة الحماية المدنية تحذيرات للمواطنين عبر الهواتف للبقاء داخل منازلهم.

وتعكف فرق الإغاثة التابعة للسلطات البلدية والشركات الخاصة، على تطهير الطرق عن طريق رفع الحجارة والحطام، فيما تقوم خدمات الإغاثة بإنقاذ قائدي السيارات الذين تقطعت بهم السبل.

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