مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بين بلدتي يارين والضهيرة في جنوب لبنان

ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة، بعد ظهر اليوم الإثنين، قنبلة صوتية بين بلدتي يارين والضهيرة في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من الجدار الفاصل بين بلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه مزارعي التبغ في منطقة سعسع عند أطراف بلدة رميش في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومين كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.