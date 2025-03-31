يستقبل من جديد مركز الهناجر للفنون -من إنتاجه- العرض المسرحي "عايش إكلينيكيا" كتابة وإخراج أحمد فتحي شمس، وذلك في السابعة مساءً بداية من الأربعاء المقبل على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

العرض يدور في إطار كوميديا سوداء حول شخص طيب يموت ثم يعود مرة أخرى للحياة ويرى معاملة من حوله كيف كانوا يعاملوه، ويستغلوه ويتكالبون عليه، وهو دائمًا كان يضع حسن النوايا.

يشارك في بطولة العرض مصطفى حزين، ونهلة كمال، ويوركا، وياسر أبو العينين، وعمر صلاح الدين، وأحمد خشبة، وعبدالرحمن علي، وعمر صلاح الدين، وأحمد رشاد، ومحمد عبدالمجيد، شكر خاص للفنان حمادة شوشة، وتصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، وملابس كارمن أحمد، وتصميم ديكور أحمد رشاد، وألحان الموسيقار أحمد شعتوت، وتصميم الرقصات محمد بيلا، ومساعدين الإخراج: هادي أحمد وسهيلة رمضان وأمينة عصام، ومخرجان منفذان سامر العربي ومحمد الشيضي.