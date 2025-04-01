عرض سجن النسا ينطلق على مسرح السلام غدًا الثلاثاء

يستعد البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، لتقديم العرض المسرحي "سجن النسا"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة والنصف مساءً على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وفي إطار خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

"سجن النسا"، رائعة الكاتبة فتحية العسال، يضم في بطولته هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، مع تمثيل وغناء هبة سليمان.

كما يشارك في العمل أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.