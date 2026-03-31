14 قتيلا و15 مصابا في هجمات أمريكية إسرائيلية غربي إيران

قتل 14 شخصا وأصيب 15 آخرون، الثلاثاء، جراء هجمات أمريكية إسرائيلية على محافظتي مركزي وزنجان، غربي إيران.

وقال حسن كمري نائب محافظ مركزي، في تصريحات صحفية، إن الهجمات استهدفت 3 مناطق سكنية بشكل مباشر.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن 11 قتيلا وانهيار 4 مبان بالكامل، وألحقت أضرارا بليغة بـ 4 مبان أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تركزت على منطقة "محلات" في محافظة مركزي، طوال الليلة الماضية.

وفي محافظة زنجان، قتل 3 أشخاص جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على "الجامع الأعظم" التاريخي.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن الجامع تعرض لهجوم مباشر.

وأضافت أن قاعة الاجتماعات والمكتبة المجاورة للفناء الرئيسي للجامع الذي اكتمل بناؤه في القرن الـ 19 الميلادي، قد دمرتا بالكامل نتيجة الهجوم.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مآذن المسجد التاريخي وقد تعرضت أيضا لأضرار جسيمة جراء الهجوم.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.