سفارة السعودية: السفير الحصيني اطمأن على شيخ الأزهر بعد تماثله للشفاء

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مكتبه، وذلك للاطمئنان على فضيلة الشيخ بعد عودته لمباشرة أعماله إثر تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً.

— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 31, 2026

وكانت مشيخة الأزهر قد أصدر بيانًا بشأن اللقاء، وقالت إن الطيب رحب بالسفير السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، وحرص الأزهر على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدينية في المملكة، بما يسهم في مجابهة ما يواجهه العالم الإسلامي من تحديات راهنة.

وجدد الإمام الأكبر إدانة الأزهر للاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة، وتعريض المدنيين للخطر.

من جانبه، أكد السفير السعودي تقديره لجهود شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين، وترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، كما استعرض السفير السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والعلمية في المملكة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة.