تقرير: الولايات المتحدة تشن ضربة على مستودع ذخيرة إيراني في أصفهان

شنت الولايات المتحدة ضربة كبيرة على مستودع ذخيرة ضخم في مدينة أصفهان الإيرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين نقلا عن مسؤول أمريكي.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت خلال الليل عددا كبيرا من القنابل الخارقة للتحصينات، يزن كل منها نحو ألفي رطل (حوالي 900 كيلوجرام).

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 31 ثانية على منصته "تروث سوشيال"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. ووفقا للصحيفة، يُظهر الفيديو الضربة التي استهدفت أصفهان، غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

ويظهر الفيديو سلسلة من الانفجارات، ما قد يشير إلى أن الذخائر المخزنة في الموقع انفجرت بعد الضربة الأولى.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ أواخر فبراير، ما دفع طهران إلى الرد عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ودول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة.