محافظ مطروح يتفقد إنشاء طريق سيوة الخرسانى بطول 300 كم

• تشغيل 150 كم.. والانتهاء بنهاية العام الجاري

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إنه جارى العمل فى طريق سيوة الخرسانى بطول 300 كيلومتر، حيث تم تشغيل 150 كيلومترا، والانتهاء من إجمالى طول الطريق من المقرر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح، أعمال إنشاء طريق سيوة مطروح الخرسانى، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية وتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى حول معدلات التنفيذ بمراحل الطريق الستة، الذى يمتد بطول 300 كم، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد قبل نهاية العام الجارى.

وأكد فى بيان إعلامى، أنه تم الانتهاء والتشغيل الفعلى لمسافة 150 كم من الطريق، بداية من الكيلو 50 حتى الكيلو 200، مع استمرار العمل فى باقى القطاعات للانتهاء الكامل مع نهاية العام.

وأوضح أن الطريق يُنفذ بعرض ثلاث حارات وبسمك 30 سم من الخرسانة، بما يضمن تحمله لحركة الشاحنات الثقيلة القادمة من اتجاه سيوة، ويسهم فى رفع كفاءة النقل ودعم حركة التجارة والسياحة.

ووجه محافظ مطروح بضرورة تكثيف أعمال العلامات الإرشادية والتحذيرية، خاصة بالمناطق غير المكتملة، مع التأكيد على منع السير بها حفاظاً على سلامة المواطنين.