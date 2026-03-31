إيطاليا تمنع طائرات أمريكية متجهة للشرق الأوسط من الهبوط في قاعدة عسكرية بصقلية

أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الثلاثاء، بأن إيطاليا منعت طائرات عسكرية أمريكية متجهة إلى الشرق الأوسط، من الهبوط في قاعدة بصقلية.

ويُخشى من أن تتسبب هذه الخطوة في تأجيج التوترات مع واشنطن، التي انتقدت حلفاءها الأوروبيين بسبب عدم دعمهم للحرب التي تخوضها مع إيران، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى إعادة تقييم علاقتها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد انتهاء الحرب.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن خطة الرحلة الأمريكية تم تقديمها بدون الحصول على موافقة أو تشاور مع السلطات الوطنية، وتم إرسالها بعد إقلاع الطائرات الأمريكية بالفعل.

ولم توضح "كورييري ديلا سيرا" كيف حصلت على تلك المعلومات.