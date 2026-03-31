• وقانون إعدام الأسرى

أعلن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية أنه من المقرر أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس المقبل، وذلك بناء على دعم من الأشقاء العرب بالإجماع لبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى إقرار كنيست الإسرائيلي لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى.

وشدد العكلوك، على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وإزالة آثاره وملاحقة المسئولين عن جرائمه ووقف التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أوضح أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الممنهجة في مدينة القدس والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وتقويض حرية العبادة فيها واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لما يزيد على 30 يوما.

كما حذر العكلوك من التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى، معتبرا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق الدولية.