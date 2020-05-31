رئيس حكومة بافاريا عن ميركل: الأزمة أظهرت من يثق فيه الألمان

رفض ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، تحديد ما إذا كان من الممكن للمستشارة انجيلا ميركل أن ترشح نفسها لولاية خامسة مستفيدة من النتائج الجيدة التي يحققها التحالف المسيحي في استطلاعات الرأي هذه الفترة بسبب إدارتها لأزمة كورونا.

ويترأس زودر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ما يُعْرَف بالتحالف المسيحي.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال زودر في رده على سؤال حول هذا الموضوع إن " المستشارة تقود بلادنا عبر هذه الأزمة بشكل جيدا للغاية، وكل شيء آخر هي التي تقرره لنفسها".

وأضاف السياسي المحافظ أن " الأزمة أظهرت من يثق به الألمان في الأوقات الصعبة، وهذه مسؤولية كبيرة".

من ناحية أخرى، توقع زودر أن يتم حسم مسألة مرشح التحالف المسيحي للمستشارية مطلع العام المقبل.

وفي هذا السياق، قال زودر :" من المتوقع أن يتم حسم مسألة من سيتقدم كمرشح للمستشارية، في يناير المقبل، لأن الحزب المسيحي الديمقراطي سيختار رئيسا جديدا في ديسمبر المقبل، ولابد من انتظار هذا الأمر، ومن يدري ما سيحدث حتى ذلك الموعد".

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) أظهر أن زودر ثاني أحب شخصية سياسية في البلاد بعد ميركل، كما حصل على أفضل نسبة تأييد للترشح لمنصب المستشار حتى بين أنصار حزب ميركل وذلك في استطلاع للقناة الأولى (ايه آر دي) قبل ثلاثة أسابيع.