المفوضية الأوروبية توافق على تطعيم الأطفال بين 12 و15 عاما ضد كورونا

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، موافقة المفوضية الأوروبية على البدء بتطعيم الأطفال بين 12 و15 عامًا ضد "كوفيد-19" بلقاح فايزر "بايونتيك".

وكتبت كيرياكيدس، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، "وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وحتى 15 عامًا".

وأضافت "يمكن الآن للدول الأوروبية أن تختار توسيع نطاق عملية التطعيم للمراهقين، لوضع حد لأزمة تفشي جائحة فيروس كورونا".

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت مؤخرا عن موافقتها على تلقيح الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، وطالبت منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوروبي بتسريع وتيرة حملات التطعيم.