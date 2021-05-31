 فيديو.. مقتل 7 أشخاص بينهم «طرزان» في حادث سقوط طائرة صغيرة بالولايات المتحدة - بوابة الشروق
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فيديو.. مقتل 7 أشخاص بينهم «طرزان» في حادث سقوط طائرة صغيرة بالولايات المتحدة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 3:09 م

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن جثث سبعة أشخاص قتلوا في حادث تحطم طائرة صغيرة في بحيرة تينيسي، بعد وقت قصير من إقلاعها عند حوالي الساعة 11 من صباح يوم السبت.

 

وقال قائد الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد (مقاطعة في تينيسي)، النقيب جون إنجل، في بيان أمس الأحد، إن الجهود مستمرة وعمليات البحث جارية للعثور على الجثامين والحطام في البحيرة.

 

وبحسب السلطات في ولاية تينيسي، فمن بين الضحايا الممثل جو لارا، الذي قام بأداء شخصية «طرزان» في المسلسل الشهير Tarzan: The Epic Adventures في تسعينيات القرن الماضي وزوجته جوين شامبلين لارا.

 

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة «سيسنا C501» كانت متجهة من مطار مقاطعة سميرنا روثرفورد إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا عندما تحطمت صباح السبت. وأكدت السلطات عدم وجود ناجين في الحادث.

 


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