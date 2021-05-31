قتل 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية في محافظة شبوة جنوبي اليمن، بحسب ما أعلن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية الأحد.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، بأن "طائرة مسيرة يعتقد أنها أمريكية استهدفت بغارة سيارة تحمل عناصر من تنظيم (القاعدة) قرب قرية الشبيكة (15 كم) شرق مدينة عتق مركز شبوة​​​".

وأشار إلى أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل جميع من كانوا بداخل السيارة المستهدفة وعددهم 4 أشخاص، ويعتقد أن بينهم قيادي في التنظيم الإرهابي.

وتنفذ الطائرات المسيرة الأمريكية، بين الحين والآخر غارات على معاقل وسيارات عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة وأبين.