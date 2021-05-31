أزمة دير وادي الريان في 6 أعوام -تفاعلي

تجددت أزمة دير القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان بمحافظة الفيوم مرة أخرى، بعد محاولة الجهات المعنية استرداد الأرض التي مساحتها 1000 فدان بنظام حق الانتفاع، بعد عدة مخاطبات من وزارة البيئة، لتسديد ثمن حق الانتفاع من جانب سكان الدير من الرهبان.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم لـ"الشروق"، إن الموقف الأن بالنسبة للكنيسة من منطقة دير القديس مكاريوس السكندري "الدير المنحوت" بوادي الريان، إنه دير تحت التأسيس، تحت إشراف مطران الفيوم الأنبا أبرآم، لحين استكماله بالإشتراطات الواجبة للأديرة، لكي يتم الاعتراف به من جانب المجمع المقدس.



وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بيانًا صحفيًا، بشأن أحداث دير وادي الريان، على لسان مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.



وتقدم "الشروق" عرضًا تفاعليًا لما حدث خلال السنوات الماضية