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أقدم شخص على التخلص من حياة والد زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات عائلية بدائرة مركز شرك أبو النمرس، جنوب الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزله بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، نتيجة خلافات عائلية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.