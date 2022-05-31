قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنه يتم تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا في مجال التحول الرقمي باتجاهات متنوعة ومختلفة، مشيرًا إلى إنشاء العديد من المواقع والبوابات الإلكترونية.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أنه يتم العمل حاليًا على موقع إلكتروني خاص بوزارة السياحة، وهو على وشك الانطلاق قريبًا، لافتًا إلى إنشاء موقع خاص بالمتحف المصري بالتحرير، وآخر للمتحف القومي للحضارة.

وذكر أن هناك ثلاث أماكن يمكن للسائح شراء التذاكر الخاصة بها عن طريق الإنترنت، وهي: المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري بالتحرير وأبو سمبل، مضيفًا أنه يمكن شراء التذاكر من خلال 29 موقعًا أثريًا وسياحيًا، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية.

ولفت إلى أنه يتم إدخال خدمة الإنترنت في المتاحف والمواقع الأثرية بشكل تدريجي من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الخدمة دخلت بالفعل إلى متحف الحضارة والمتحف المصري بالتحرير.

https://youtu.be/aD2ru5UO88k