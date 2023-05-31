 العراق: عودة 118 نازحا من المخيمات في أربيل إلى مناطقهم في نينوى - بوابة الشروق
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العراق: عودة 118 نازحا من المخيمات في أربيل إلى مناطقهم في نينوى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 4:17 م

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، عودة 118 نازحا من مخيمات النزوح في أربيل إلى مناطقهم في نينوى.

وقالت جابرو، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن نحو 118 نازحا وبواقع 23 أسرة، عادوا من مخيمات الخازر وحسن شام في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في مركز مدينة الموصل وقضاء تلعفر ونواحي الشورى وحمام العليل والحميدات وتل عبطة وقرى تلول البعاج بمحافظة نينوى.

وأشارت الى أن "العودة جاءت استكمالا لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم".


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