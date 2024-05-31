إصابة شرطي ألماني بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مانهايم

أصيب شرطي ألماني تعرض للطعن في هجوم بسكين في ميدان السوق بمدينة مانهايم، بجروح خطيرة ويخضع لعملية جراحية في المستشفى، حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) اليوم الجمعة.

وأصاب مهاجم يحمل سكينا عدة أشخاص في ميدان بمدينة مانهايم، الواقعة في جنوب غربى ألمانيا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وأصيب المهاجم. ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الآخرين الذين أصيبوا على يد المهاجم كما لم تقدم معلومات حول خطورة إصاباتهم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت مبكر من بعد ظهراليوم الجمعة إنه لا يوجد خطر آخر على العامة.