بريطانيا: على حماس قبول المقترح الجديد لوقف القتال بغزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن على حركة حماس قبول المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين وتدفق المساعدات لغزة.



وأضاف في منشور على موقع إكس، "قلنا منذ فترة طويلة، إن وقف القتال يمكن أن يتحول إلى سلام دائم إذا كنا جميعا على استعداد لاتخاذ الخطوات الصحيحة. دعونا نغتنم هذه اللحظة ونضع نهاية لهذا الصراع"، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.



وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.



وأضاف الديوان في بيان أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.



وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة التي تسمح بالانتقال المشروط من مرحلة لأخرى بما يحقق هدفي عودة المحتجزين والقضاء على حماس، على حد تعبيره.

مكتب نتنياهو: مقترح التهدئة المشروط في غزة يسمح بالحفاظ على أهدافنا

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، اليوم الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.



وقال بايدن في خطاب متلفز أدلى به من البيت الأبيض، إن إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من ثلاث مراحل.



وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة من 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن ورفات المتوفين منهم.



وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.



وحول دور الوسيطين مصر وقطر، قال بايدن " مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل".



وقال بايدن إن استمرار هذا النزاع سيستنزف قدرات إسرائيل ويزيد في عزلتها.



كما شدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبل مختلف للشعب الفلسطيني قائم على تحديد المصير والاستقرار، على حد قوله.



وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين ركزوا خلال الأيام الماضية على وقف لإطلاق النار في غزة يفضي لنهاية الحرب والإفراج عن المحتجزين بغزة ومستقبل أفضل للقطاع دون حركة حماس.



وتابع بايدن أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وإذا أخفقت حماس في الالتزام فتستأنف إسرائيل دفاعها عن نفسها"، على حد تعبيره.



وقال كذلك إن "هذه الصفقة ستؤدي إلى الهدوء في المنطقة بما في ذلك إبرام اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية".