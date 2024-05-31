حسن نصر الله: لا علاقة بين الجبهة الجنوبية والانتخابات الرئاسية اللبنانية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه لا علاقة بين الجبهة الجنوبية لمساندة غزة والانتخابات الرئاسية اللبنانية، ونتائج معركة الجنوب أعلى من مكاسب السياسية المحلية وأعلن الانتماء إلى جبهة المقاومة.

كلام نصرالله جاء في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للعلامة المحقق والمجاهد الشيخ علي كوراني، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال "هناك من يقول إن سبب عرقلة الانتخابات الرئاسية هي جبهة إسناد غزة"، مؤكدًا أن "هذا غير صحيح، والذي عطّل الانتخابات قبل بدء طوفان الأقصى هي الخلافات الداخلية والتدخل الخارجي الذي يقدّم نفسه بعنوان مساعد".

ومقعد الرئاسة في لبنان هو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية. وهو لا يزال شاغرا منذ أكتوبر 2022، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.

وفي 14 يونيو 2023، لم يتمكن نواب البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة من انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما لم يحصل لا سليمان فرنجية المرشح المدعوم من حزب الله، ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز، في جلسة برلمانية حامية.

وحصل أزعور على تأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان في تصويت أولي، أي أقل من الثلثين المطلوبين للفوز في الجولة الأولى. في المقابل، حصل فرنجية على 51 صوتا في الجولة الأولى.

وأضاف نصر الله "ننتمي إلى جبهة المقاومة التي أصبحت الآن أوسع وأشمل وأكبر من أي وقت مضى، وهذه الجبهة أفقها أفق مشرق ونحن أمام مستقبل واضح، وباعتراف مسؤولين صهاينة يقولون "إننا نمر في حالة سيئة لم يمر مثلها منذ 79 عاما. وإسرائيل تعيش في عزلة وتأخذ معها أميركا إلى العزلة".

وأكد أن "هذه المعركة تعني مستقبل لبنان والثروة والسيادة اللبنانية"، لافتًا إلى أن "كل معاناة الكهرباء في لبنان الأميركي شريك في صنعها وعطّل في موضوع حقول النفط في المياه اللبنانية".

وتابع نصر الله "هذه المعركة كما ينظر إليها نتنياهو والمتطرفون في الكيان أنها معركة وجود، يجب أن ننظر إليها أنها معركة وجود ومصير".

وتوجّه نصرالله "بالتعزية والتبريك بالشهداء اليمنيين الذين قضوا في العدوان الأميركي الأخير"، لافتًا إلى أن "الموقف اليمني واضح منذ البداية أن أي عدوان أميركي لن يؤثر في الدعم اليمني لفلسطين والإسناد اليمني لغزة".

وقال "المعركة في غزة ما زالت قائمة والعالم بسبب الحماية الأميركية يقف عاجزًا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".