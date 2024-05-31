 دي مينور وشتروف يتأهلان للدور الثالث في رولان جاروس - بوابة الشروق
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دي مينور وشتروف يتأهلان للدور الثالث في رولان جاروس

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:29 ص

تأهل الأسترالي أليكس دي مينور، إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الإسباني خاومي مونار.

ونجح دي مينور في التفوق على منافسه بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 7-5 و6-1 و6-4.

كما بلغ الألماني يان لينارد شتروف، الدور ذاته، عقب فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك.

وتغلب لينارد شتروف على بوبليك بنتيجة 6-2 و6-2 و6-3.

من جانبه، تأهل الأمريكي تومي بول بعد فوزه على الإيطالي فونيني بنتيجة 6-1 و6-0 و6-2.

فيما فاز الهولندي تالون جريكسبور على نظيره الإيطالي لوتشيانو دارديري بنتيجة 7-6 و6-3 و6-3.


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