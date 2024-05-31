يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح يوم غد السبت، معرضًا للفن التشكيلي بعنوان "نسائم الربيع" في حديقة مكتبة مصر الجديدة. يشارك في المعرض 15 فنانًا تشكيليًا من نتاج ورش الرسم التي تنفذ في المكتبة بإشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو.

يضم المعرض أكثر من 50 عملاً فنيًا مختلف المقاسات والخامات والمدارس الفنية، مواكبًا لافتتاح معارض الزهور السنوية التي تنظمها وزارة الزراعة. يتميز المعرض بمشاركة أبطال التحدي من ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث يعتبر موضوع المعرض ملهمًا للجميع بلغة الزهور التي تعبر عن الحالة الإنسانية والنفسية.

يشارك في المعرض عدد من الفنانات والفنانين من بينهم: مها توفيق، منال سامي، سحر القاضي، هالة السيد، إيمان شعبان، منه خالد، وكذلك الفنان يوسف اميل، عمرو ضياء، محمد أبو سعده، وشريف حسام.