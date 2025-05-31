وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسكندرية إجراءات التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ

- عوض توجه بتنسيق وتوحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ في الإسكندرية

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اتصالاً بالفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية؛ للاطمئنان على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة، والرياح الشديدة التي تعرضت لها عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت عوض، في بيان اليوم السبت، أهمية الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والجهات المعنية بالمحافظة، والتنسيق مع غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لسرعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع التداعيات؛ حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

من جانبه، أشار الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى عدد من الإجراءات الفورية التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتسهيل سير المواطنين والسيارات، وكذا التيسير على الطلاب في أداء الامتحانات اليوم؛ حرصًا على سلامتهم .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية؛ لتنسيق وتوحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ والتعامل مع المتضررين خاصة مهمات الإغاثة والرعاية .

وفى السياق ذاته، تلقت الدكتورة منال عوض، تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات التي تعرضت لموجة سقوط أمطار متوسطة وخفيفة وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح التقرير، إغلاق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تعرضت محافظة مطروح لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن "برانى والسلوم ومرسى مطروح والضبعة والحمام والعلمين"، وتم التعامل معها من جانب الأجهزة التنفيذية.

فيما تعرضت محافظة البحيرة، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركزي "رشيد وإدكو" مع نشاط للرياح على معظم مراكز المحافظة، أسفرت عن بعض تجمعات المياه وتم رفع حالة الاستعداد القصوى.

كما أشار التقرير إلى تعرض محافظة كفر الشيخ إلى رياح شديدة وسقوط أمطار خفيفة في مناطق بلطيم، وتم التعامل مع تجمعات الأمطار من جانب الأجهزة التنفيذية واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المعدات والإدارات.