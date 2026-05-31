توريد 8889 طن قمح إلى شون مطاحن دمياط منذ بدء الموسم

تواصل شون مطاحن دمياط، استقبال محصول القمح المحلي لموسم 2026، ضمن جهود الدولة لدعم المزارعين وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الحبوب.

وأوضح المهندس فتحي شتا مدير عام مطاحن دمياط، في بيان له اليوم، أن إجمالي الكميات الموردة حتى 30 مايو 2026 بلغ نحو 8889.418 طنًا.

ووفقًا لبيانات التوريد، استقبلت شونة مطحن السادات 1193.312 طنًا، واستقبلت شونة مطحن السنانية 1850.183 طنًا، وسجلت شونة مطحن الزرقاء أعلى معدلات التوريد، بإجمالي 5845.923 طنًا، وسط انتظام كامل في عمليات الاستلام والفحص والتخزين وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد «شتا»، أن أعمال توريد القمح تسير بصورة منتظمة منذ انطلاق الموسم، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة لاستقبال المحصول وتسهيل الإجراءات أمام الموردين والمزارعين.

وأشار إلى أن لجان الاستلام تعمل بكفاءة على مدار اليوم لضمان سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على جودة الأقماح الموردة.

ولفت إلى أن الشون المخصصة للتخزين مجهزة لاستيعاب الكميات الواردة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتحقيق أقصى استفادة من المحصول المحلي.

وأضاف «شتا»، أن معدلات التوريد المحققة تعكس حتى الآن نجاح منظومة استلام القمح بمحافظة دمياط، والتعاون المثمر بين الجهات المعنية والمزارعين، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي للدولة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

وبين أن هذه الأرقام تؤكد حرص المنتجين على توريد المحصول إلى المواقع المعتمدة للاستفادة من التسهيلات والحوافز التي وفرتها الدولة، بما يدعم خطط تحقيق الاكتفاء وتعزيز استقرار منظومة إنتاج الخبز وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.