غلق صيدليات ومراكز طبية لمخالفتهم الاشتراطات بالمنوفية

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق 25 صيدلية إداريًا لمدة شهر؛ لمزاولتها النشاط بدون مدير مسؤول طبقًا لتقارير المرور الواردة من إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.

ووافق المحافظ علي غلق صيدلية بمركز شبين الكوم لمدة شهر مع عدم تشغيلها قبل استيفاء الاشتراطات الصحية وذلك للإتجار في أدوية مغشوشة وأدوية مجهولة المصدر ومخالفة الرسم الهندسي للمنشأة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحرير محضر رقم 7863 جنح شبين الكوم وغلق أخرى لمدة شهر للإتجار في أدوية مغشوشة بشبين الكوم وتحرير محضر رقم 756 جنح أمن دولة طوارئ.

وفي ذات السياق قرر المحافظ، غلق معمل تحاليل كميائية ومركز لأمراض النساء والتوليد والحضانات بالشهداء لمخالفتهم للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي والقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم المعمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى إيقاف استخدام حمام سباحة مركز شباب الباجور لحين توفيق أوضاعة للحفاظ على الصحة العامة لمخالفته القرار رقم 418 لـ1995 الخاص بالاشتراطات والمعايير الخاصة بحمامات السباحة.

جاء ذلك بناء على الحملات التفتيشية التي قامت بها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، التي أكد محافظ المنوفية على استمرارها على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .