أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، يوم الثلاثاء، نظر قضية محاكمة 11 متهمًا بجلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بواسطة مركب صيد عبر البحر الأبيض المتوسط لجلسة 24 أغسطس المقبل؛ لسماع شهود الإثبات.



تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، شهر مارس الماضي، حول اعتزام المتهمين الـ11 جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد.



وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم والمخدرات في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، غرب الإسكندرية، على متن مركب صيد وهم: "حسن.ع.ح" 47 عامًا، و"مدحت.ا.م" 17 عامًا، و"سعيد.ح.س" 33 عامًا، و"علاء.م.م" 32 عامًا، و"كريم.ج.م" 27 عامًا، صيادين من محافظة كفر الشيخ.



هذا بالإضافة إلى ضبط "فوزي.م.ف" 22 عامًا، و"أسامة.م.ف" 25 عامًا، طالبان من محافظة البحيرة، و"سعيد.م.ح" 20 عامًا، من مدينة رشيد، و"علاء.م.ا" 15 عامًا، و"شادي.م.ح" 20 عامًا، و"سعيد.ا.ا" 42 عامًا، وجميعهم صيادين.



وبإلقاء القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، تم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة محمد البغدادي، وصلاح خليل.