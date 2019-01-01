مدرب توتنهام يرفض تغيير مسمى منصبه

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إنه يفترض وصف منصبه بمسمى مدرب الفريق وليس مدير الفريق، مبررا ذلك بأنه ليس معنيا بصفقات انتقالات اللاعبين.

وذكر بوتشيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية "بيع وشراء اللاعبين وتوقيع العقود وعدم توقيع العقود، هي أمور ليست بيدي وإنما بيد النادي ورئيسه دانييل ليفي."

وأضاف "النادي يرغب في تغيير مسمى ووصف منصبي. بالطبع أنا المسؤول عن استراتيجية اللعب، لكنني لست مسؤولا عن شيء آخر."

وجاءت تصريحات بوتشيتينو بعد أن قاد الفريق للفوز على ريال مدريد الإسباني 1 / صفر أمس الثلاثاء في مباراة ودية.

ولدى سؤاله عن مستقبل المدافع داني روز، الذي يتردد أنه قريب من الرحيل عن الفريق، قال بوتشيتينو إن ذلك لا يندرج ضمن مهام عمله.

وأوضح "لست مسؤولا عن الانتقالات ولا أعرف شيئا عن وضع اللاعبين. إنني أتولى تدريبهم فقط وأحاول توظيفهم بأفضل شكل ممكن."

وتعاقد توتنهام مع لاعب خط الوسط تانجي ندومبيلين ليون الفرنسي في صفقة قياسية للنادي في وقت سابق من تموز/يوليو الجاري، لكن الصفقة كانت الثانية فقط لتوتنهام منذ كانون ثان/يناير 2018 .

ووقع بوتشيتينو عقدا جديدا لمدة خمسة أعوام مع توتنهام في العام الماضي، وقد اعترف بأنه كان ربما سيرحل عن المنصب إذا توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي لكنه خسر أمام ليفربول صفر / 2 .

وقال المدرب الأرجنتيني إنه سعيد بطريقة سير العمل بالفريق في الأسابيع الماضية.

وأضاف "الفريق يؤدي بشكل رائع منذ بداية مرحلة التحضيرات للموسم الجديد، وأنا سعيد للغاية."