الزراعة: إحالة المخالفين في حالات التعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من د. عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في التقرير أن إجمالي حالات التعدي 12 حالة على مساحة 9 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وجاءت محافظتي المنوفية والقليوبية في المركز الأول بـ4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والاقصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها؛ حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية، وإنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والاحالة للنيابة العسكرية.