تحقيق بشأن وفاة 21 شخصا جراء تناول خمور سامة في الهند

قال مسؤولون هنود اليوم الجمعة إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة تم تخميرها دون اتباع الطرق الصحيحة ، في ولاية البنجاب شمال الهند، مما دفع السلطات إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق.

ومرض القرويون، ومعظمهم من المزارعين والعمال الفقراء، بعد شرب المشروب الكحولي أمس الأول الأربعاء. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الوفيات الأولى تم الإبلاغ عنها في وقت لاحق مساء الأربعاء.

وقالت حكومة ولاية البنجاب إن رئيس وزراء الولاية أماريندر سينج أمر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الوفيات المثيرة للشكوك في مناطق أمريتسار وباتالا وتارن تاران. وأضافت الولاية أن هناك شخصا حالته حرجة.