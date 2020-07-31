نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين

بدأت منذ قليل، صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، فيما اقتصرت بقية المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم.



وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة منذ إعادة فتح المساجد والضوابط التي تم اتباعها في صلاة عيد الفطر المبارك.



وشددت وزارة الأوقاف على أئمة مسجد السيدة نفيسة والعاملين في المسجد بضرورة التواجد قبيل صلاة عيد الأضحى المبارك، بوقت كاف وعدم السماح لدخول أي مصلين إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالوزارة وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة على الهواء مباشرة والالتزام بغلق أبواب المسجد.



كما شددت الوزارة على المصلين الذين سيؤدون الصلاة بالمسجد ممن سيتم تحديدهم بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.



وفيما يتعلق ببقية المساجد وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة برفع حالة الطوارئ في غرفة العمليات والمتابعة الدورية مع مديريات الأوقاف في المحافظات للتأكد من التزام جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالضوابط المعلنة والتي جاء أبرزها عدم فتح المساجد لصلاة العيد في أي محافظة لأى سبب كام، والاكتفاء بنقل تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات.



وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح بإقامة ساحات للصلاة، مشددة على جميع الأئمة ومديري المديريات بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وأن من يخالفها سيعرض نفسه للعقوبات المقررة فى هذا الشأن، كما شددت الوزارة على استمرار غلق المساجد فى أول أيام عيد الأضحى حتى صلاة العصر، نظرا لأن أول أيام العيد سيوافق يوم الجمعة، ولم يتم بعد اتخاذ قرارا بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، و تؤذن المساجد لظهر الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك بأذان النوازل.