المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ ألستوم على بومباردييه للسكك الحديدية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، موافقتها على الشراء المزمع من جانب شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات لقطاع السكة الحديد التابع لشركة بومباردييه الكندية.

وقالت المفوضية، إنه بينما كانت خطط الاندماج الأولية "تثير مخاوف جدية تتعلق بالمنافسة"، فقد تمت معالجتها من خلال عدد من الشروط المرفقة بالاتفاق.

وتعهدت ألستوم بتصفية مجموعة من الأصول، بما في ذلك جزء من أصول بومباردييه وبعض المنصات والخطوط الرئيسية التي تنتمي حاليا لألستوم.

كما سيتعين على الشركة بيع مصنع للإنتاج في هينينجسدورف بالقرب من برلين.